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Listenin 1. sırasında bakın kim var! İşte 2023 yılının Instagram zenginleri listesi... Instagram'ın en zengin ünlüleri belli oldu!

Ünlülerin İnstagram'da paylaşım başına kazandıkları paralar dudak uçuklattı. Türkiye'nin en popüler oyuncuları listede! Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ilk sıralarda yer alıyor. Peki hangi ünlü ne kadar kazanıyor? İşte 2023 yılı İnstagram'ın en çok kazanan ünlüleri.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 09:26 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 09:26
Listenin 1. sırasında bakın kim var! İşte 2023 yılının Instagram zenginleri listesi... Instagram’ın en zengin ünlüleri belli oldu! 1

Ünlülerin İnstagram'da paylaşım başına ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı. Hande Erçel, Fahriye Evcen, Neslihan Atagül ve daha bir çok ünlü ismin tek bir paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı. Bilindiği üzere sosyal ağ Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için önemli bir gelir elde etme kapısı haline de geldi. Geçtiğimiz yıl Cristiano Ronaldo 442 milyon takipçi sayısı ile paylaşım başına $2,397,000 almasıyla gündem olmuştu. Kylie Jenner ise 338 milyon takipçi ile $1,835,000 kazanıyordu. İşte Türkiye'deki ünlülerin 2023 yılında kazandıkları tutarlar...

Listenin 1. sırasında bakın kim var! İşte 2023 yılının Instagram zenginleri listesi... Instagram’ın en zengin ünlüleri belli oldu! 2

Hande Erçel: 350 bin TL (30 milyon 900 bin takipçi)

Listenin 1. sırasında bakın kim var! İşte 2023 yılının Instagram zenginleri listesi... Instagram’ın en zengin ünlüleri belli oldu! 3

Serenay Sarıkaya: 275 bin TL (10 milyon takipçi)


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