Gülsim Ali İlhan derin göğüs dekolteli ip askılısıyla boy boy paylaştı! İlk yorum Hazal Çağlar’dan! Gönül Dağı’nın Dilek’iydi...

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, tatilden yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, derin göğüs dekolteli ip askılı elbisesi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Kısa sürede gündem olan pozlara ilk yorum Hazal Çağlar'dan geldi. İşte o paylaşım...