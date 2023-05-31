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Haberler Magazin Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer'in sırrı...

Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer'in sırrı...

5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer son haliyle yeniden gündemde. Her bir paylaşımında biraz daha zayıflayan Ata Demirer bakın nasıl zayıflamış.

31.05.2023 12:05 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:32
Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer’in sırrı...

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer’in sırrı...

Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer kaç kilo verdiğini açıklamıştı.

Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer’in sırrı...

Demirer'in son halini görenler "Resmen eridin", "Kilo vermek yakıştı" yorumlarında bulundu.

Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer’in sırrı...

İŞTE ATA'NIN SON HALİ

Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer’in sırrı...

Peki ünlü komedyen nasıl zayıfladı?

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