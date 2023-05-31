Her seferinde bir başka Ata! Son haliyle şaşkına çeviren Ata Demirer günden güne eriyor! Kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer'in sırrı...
5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son halini paylaştı, sosyal medya sallandı... Ata Demirer bir süredir fazla kilolarını vermek için düzenli beslenme programı uyguluyor. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer zaman zaman, verdiği kilolarla magazin gündemine geliyor. Zayıflama sırrı merak edilen Ata Demirer son haliyle yeniden gündemde. Her bir paylaşımında biraz daha zayıflayan Ata Demirer bakın nasıl zayıflamış.
31.05.2023 12:05 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:32