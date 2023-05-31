Serenay Sarıkaya'nın 'kardeşi' Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli elbisesiyle 'leopar olmuş' dedirtti! Arka Sokaklar'ın...
Serenay Sarıkaya'nın 'kardeşi' Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli elbisesiyle 'leopar olmuş' dedirtti! Arka Sokaklar'ı Zeliş'İydi... Yıllarca hayat verdiği Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Derin göğüs dekolteli leoplarlı elbisesiyle paylaşım yapan Yüsra Geyik'i görenler yorum yağmuruna tuttu.
Serenay Sarıkaya'nın 'kardeşi' Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli elbisesiyle 'leopar olmuş' dedirtti! Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Minik Zeliş büyüdü şimdilerde güzelliğiyle gündemden düşmüyor.
Son olarak Serenay Sarıkaya'nın kardeşi olarak yer aldığı dizide Yağmur karakteri ile sevenlerini karşısına çıkan Yüsra Geyik Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, dördüncü sınıfta tiyatro ile tanıştı. İlkokul ikinci sınıfta ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Geyik, tiyatroya aşık oldu ve oyunculuk alanında ilerlemeye başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamlayan Yüsra, ilk olarak Hayat Bilgisi'nde rol aldı.
Geyik'in asıl ün kazanması ise Arka Sokaklar sayesinde oldu. 16 sezon boyunca Zeliş'e hayat veren Geyik akıllarda bu şekilde kaldı. Ani bir kararla diziden ayrılan oyuncu, kısa bir süre Camdaki Kız'da Melisa'ya hayat verdi.