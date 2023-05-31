Serenay Sarıkaya’nın ’kardeşi’ Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli elbisesiyle ’leopar olmuş’ dedirtti! Arka Sokaklar’ın...

Geyik'in asıl ün kazanması ise Arka Sokaklar sayesinde oldu. 16 sezon boyunca Zeliş'e hayat veren Geyik akıllarda bu şekilde kaldı. Ani bir kararla diziden ayrılan oyuncu, kısa bir süre Camdaki Kız'da Melisa'ya hayat verdi.