Acun 'nişanlandı' yüzük ortaya çıktı! Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evlilik yolda mı? Eski eşleri Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı...
Acun 'nişanlandı' ortaya çıkan yüzük ortalığı salladı! Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evlilik yolda mı? Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı derken Acun Ilıcalı son olarak aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya da buldu. 52. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın doğum günü kutlamalarında sevgilisinin parmağındaki yüzük 'nişanlandılar' şeklinde yorumlandı. 3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi.
31.05.2023 12:34 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:34
ACUN EVLENİYOR MU?
Acun 'nişanlandı' yüzük ortaya çıktı! Ayça Çağla Altunkaya ile 4. evlilik yolda mı? Eski eşleri Seda Başbuğ, Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı ise sosyal medyada gündem oldu.
Ailesi ve sevdikleri ile doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı sevgilisinin parmağındaki yüzükle gündeme bomba gibi düştü.
Torunu Begüm, en büyük kızı Banu ve kızı Melisa'nın da yer aldığı doğum günü kutlamasında Ayça Çağla Altunkaya da yerini aldı.