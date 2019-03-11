ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

Ekranların fenomen ismi Müge Anlı ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı adeta 10 parmağında 10 marifet olduğunu yine kanıtladı. Yıllardır başarıyla sürdürüğü programının yanı sıra bir de diziye konuk olan Müge Anlı, 'benim' diyen oyunculara taş çıkarttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla binlerce insana umut olan Müge Anlı, kadın erkek 7'den 70'e milyonların sevgisini kazandı. Müge Anlı'nın rol aldığı dizi.

11.03.2019 20:48 - Son Güncelleme: 11.03.2019 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





