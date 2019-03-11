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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

Ekranların fenomen ismi Müge Anlı ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı adeta 10 parmağında 10 marifet olduğunu yine kanıtladı. Yıllardır başarıyla sürdürüğü programının yanı sıra bir de diziye konuk olan Müge Anlı, 'benim' diyen oyunculara taş çıkarttı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla binlerce insana umut olan Müge Anlı, kadın erkek 7'den 70'e milyonların sevgisini kazandı. Müge Anlı'nın rol aldığı dizi.

11.03.2019 20:48 - Son Güncelleme: 11.03.2019 21:05
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen isimlerinden Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Yine programıyla bağdaşan bir iş yapan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı. İşte Müge Anlı'nın oynadığı dizi...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı dizide rol aldı

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