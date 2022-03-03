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Haberler Magazin Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Seçkin, son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, jakuzili pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce yorum alırken Seçkin'in takipçileri şarkıcıyı beğeni yağmuruna tuttu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran jakuzi pozları...

03.03.2022 01:32 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:32
Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Ünlü şarkıcı, jakuzi kenarında verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Takipçileri, Seçkin için "Yaktın buraları", "Yok böyle bir güzellik, tatlılık", "Muhteşem güzellik" yorumunda bulundu.

Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Boyuyla sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'e esprili yorumlar da geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya "Kadına zamanında kim kısa dediyse kadın hepsine inat her seferinde çıtayı arşa çıkarıyor. Mükemmel" yorumunu yaptı.

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