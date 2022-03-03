Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’

Boyuyla sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'e esprili yorumlar da geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya "Kadına zamanında kim kısa dediyse kadın hepsine inat her seferinde çıtayı arşa çıkarıyor. Mükemmel" yorumunu yaptı.