Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti herkes onu konuştu! Yorum üstüne yorum yağdı ‘Yaktın buraları’
Ece Seçkin jakuzi pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Seçkin, son yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirdi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı, jakuzili pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Büyük ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce yorum alırken Seçkin'in takipçileri şarkıcıyı beğeni yağmuruna tuttu. İşte Ece Seçkin'in sosyal medyaya damga vuran jakuzi pozları...
03.03.2022 01:32 - Son Güncelleme: 03.03.2022 01:32
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ece Seçkin, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Boyuyla sık sık gündeme gelen Ece Seçkin'e esprili yorumlar da geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya "Kadına zamanında kim kısa dediyse kadın hepsine inat her seferinde çıtayı arşa çıkarıyor. Mükemmel" yorumunu yaptı.