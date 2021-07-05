Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer'den anne oldu! Dağılan Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, 2020 yılının aralık ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle Emre Medina ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kemer, bebeğini kucağına aldı. İşte Cemre Kemer'in bebeği Karla…

05.07.2021 17:35 - Son Güncelleme: 05.07.2021 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





