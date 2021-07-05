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Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer'den anne oldu! Dağılan Hepsi grubunun eski üyelerinden Cemre Kemer, 2020 yılının aralık ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle Emre Medina ile nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra ise hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi. Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kemer, bebeğini kucağına aldı. İşte Cemre Kemer'in bebeği Karla…

05.07.2021 17:35 - Son Güncelleme: 05.07.2021 17:35
Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyelerinden olan Cemre Kemer, Aralık 2020'de Emre Medina ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

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Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, bu süreçte Instagram hesabında yayınladığı karnı burnunda pozlarla çok konuşulmuştu.

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

Cemre Kemer'den müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, Karla adını verdiği bebeğini kucağına aldı.

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

İlk kez annelik duygusunu tadan Kemer, güzel haberi ise sosyal medya hesabından duyurdu.

Hepsi grubuyla tanınan Cemre Kemer anne oldu! Müjdeli haberi sosyal medyada duyurdu işte Karla bebek…

İşte Cemre Kemer'in doğum sonrası bebeği Karla ile yaptığı o paylaşım…