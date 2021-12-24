Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin'i ziyaret etti mi?
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... 'Cemre Kemer, Gülçin'i ziyaret etti mi?' merak ediliyordu. Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Gruptan ayrılarak kariyerine single olarak devam eden Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül'ün yaralandığı, Lafçı'nın ise vefat ettiği feci trafik kazasının ardından sanat dünyasından birçok isim, sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarında Gülçin Ergül için başsağlığı ve destek mesajları yayınladı. Ergül'e, eski grup arkadaşlarının destek olmadığı iddia edilmişti. Cemre Kemer gelen tepkilere yanıt verdi.
24.12.2021 09:46
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