Vav TV İzle
Haberler Magazin Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin'i ziyaret etti mi?

Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin'i ziyaret etti mi?

Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... 'Cemre Kemer, Gülçin'i ziyaret etti mi?' merak ediliyordu. Eren Bakıcı, Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi grubu bir döneme damga vurmuştu. Gruptan ayrılarak kariyerine single olarak devam eden Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Ergül'ün yaralandığı, Lafçı'nın ise vefat ettiği feci trafik kazasının ardından sanat dünyasından birçok isim, sessiz kalmadı ve sosyal medya hesaplarında Gülçin Ergül için başsağlığı ve destek mesajları yayınladı. Ergül'e, eski grup arkadaşlarının destek olmadığı iddia edilmişti. Cemre Kemer gelen tepkilere yanıt verdi.

24.12.2021 09:46 - Son Güncelleme:
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin’i ziyaret etti mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin’i ziyaret etti mi?
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin’i ziyaret etti mi?
Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin’i ziyaret etti mi?

Gülçin Ergül trafik kazasının ardından ilk kez konuştu! Sevgilisi kazada ölen Gülçin Ergül sözleriyle yürekleri sızlattı.

Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül trafik kazasında sevgilisini kaybetmişti... Cemre Kemer Gülçin’i ziyaret etti mi?

İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkisinde Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tıra çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, hafif yaralanırken Lafçı, vefat etti.

SON DAKİKA