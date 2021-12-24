Alişan, Demet Akalın ile Lerzan Mutlu kavgası hakkında bakın ne dedi! 'Mikser' polemiği büyüyor Demet'i ifşa eden Lerzan...
Alişan, Demet Akalın ile Lerzan Mutlu kavgası hakkında bakın ne dedi! 'Mikser' polemiği büyüyor Demet'i ifşa eden Lerzan'ın sözleri gündemden düşmüyor. Önceki gün Etiler'de yeğeniyle alışverişte olan Alişan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını söyledi. Yeni televizyon programıyla ilgili "İlk kez tek başıma program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür" diyen Alişan, yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemikle ilgili soruya bakın ne yanıt verdi...
'Mikser' polemiği büyüyor Demet'i ifşa eden Lerzan Mutlu'nun sözleri üzerine Alişan'ın tepkisi merak ediliyordu.
Alişan'a yakın arkadaşları Demet Akalın ile Lerzan Mutlu arasında yaşanan polemik de soruldu. Şarkıcı, yanıt vermek istemedi: "N'olur beni o işlere sokmayın. Bir şey demek istemiyorum."
DEMET İLE LERZAN ARASINDAKİ MİKSER POLEMİĞİ
Lerzan Mutlu, ünlü popçu Demet Akalın ile yaşadığı "mikser" polemiğinin detaylarını açıklamıştı. Akalın'ın yakın bir dostuyla arasını bozmak için olmayan şeyler anlattığını ifade eden Lerzan Mutlu, "Küs olduğum dostuma farklı şeyler anlatmış. Olacak iş değil. Demet, sabah 5'te dedikoduya uyanır. Demet'e çok kızgınım, onu takipten çıkardım." ifadelerini kullanmıştı.
Demet Akalın ile küs olan Lerzan Mutlu, konuyla ilgili, "Artık hayatımda mikserleri takip etmiyorum. İlk kez açıklama yapıyorum. Çok yakın arkadaşımla saçma sapan ve söylemediğim bir şeyden dolayı beni küstürdü. Onu hayatımdan çıkardım. O sayfa benim için kapanmıştır. O Demet, ben Lerzan'ım!" demişti.
Akalın ile barışmayacağını dile getiren Mutlu, "Alişan da konuya girerse hiç fark etmez. Alakam olmayan konulara beni dahil etti ve insanlarla kanlı bıçaklı yaptı." şeklinde konuşmuştu.