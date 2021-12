Esra Erol’un dişli avukatı Hülya Kuran’ın eşi oğlu kızı hukukçu çıktı! Meğer oğlu da atv Esra Erol’daymış o isim...

atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yol arkadaşlarından biri avukat Hülya Kuran. Genellikle lafı gediğini koyan, hanım hanımcık duruşuyla parmakla gösterilen bir kadın. Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...