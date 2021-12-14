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Haberler Magazin Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

Gülçin Ergül ve kazada hayatını kaybeden sevgilisine ünlülerden duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü, şarkıcı Gülçin'den gelen haberle kahroldu. Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül ölümden döndü sevgilisi hayatını kaybetti! Ünlü şarkıcının son klibindeki detay ve kazadan önceki son sözleri 'malum olmuş' dedirtti. Kahreden kaza saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Kazada Ergül hastaneye kaldırılırken iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın dostları yasa boğuldu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyadan dile getirdi.

14.12.2021 11:55 - Son Güncelleme: 14.12.2021 12:29
Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine ünlülerden duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü acı haberle kahroldu. Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

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Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu


Acı haberin ardından Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın dostları yasa boğuldu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyadan dile getirdi...

Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

DEMET AKALIN

"Bu arabadan nasıl sağ çıkmış, Allah yar ve yardımcısı olsun."

Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

HATİCE

"Ah... Rabbim sabır versin çok üzüldüm, Gülçin'e de çok geçmiş olsun."

Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

IŞIN KARACA

Gülçin ve Erdal…
Korkunç bir kaza geçirmişler ve ne yazık ki Gülçin sevdiği adamı, Erdal'ı bu yaşanan elim kazada kaybetti.
O kadar üzüldüm ki…
Allah rahmet eylesin.
Sevdiklerine sabırlar versin…
Allah kimseyi sevdikleri ile sınamasın…
Dualarımızdasınız….
Çok üzgünüm çok…

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