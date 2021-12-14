Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu
Gülçin Ergül ve kazada hayatını kaybeden sevgilisine ünlülerden duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü, şarkıcı Gülçin'den gelen haberle kahroldu. Hepsi grubunun sarışın güzeli Gülçin Ergül ölümden döndü sevgilisi hayatını kaybetti! Ünlü şarkıcının son klibindeki detay ve kazadan önceki son sözleri 'malum olmuş' dedirtti. Kahreden kaza saat 20.15 sıralarında İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Kazada Ergül hastaneye kaldırılırken iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Gülçin Ergül ve Erdal Şeyda Lafçı'nın dostları yasa boğuldu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyadan dile getirdi.
14.12.2021 11:55
- Son Güncelleme: 14.12.2021 12:29
Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine ünlülerden duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü acı haberle kahroldu. Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36) yaralanırken, aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.