Gülçin Ergül ve feci kazada hayatını kaybeden sevgilisine duygusal paylaşım! Demet Akalın, Işın Karaca ve daha bir çok ünlü kahroldu

IŞIN KARACA

Gülçin ve Erdal…

Korkunç bir kaza geçirmişler ve ne yazık ki Gülçin sevdiği adamı, Erdal'ı bu yaşanan elim kazada kaybetti.

O kadar üzüldüm ki…

Allah rahmet eylesin.

Sevdiklerine sabırlar versin…

Allah kimseyi sevdikleri ile sınamasın…

Dualarımızdasınız….

Çok üzgünüm çok…