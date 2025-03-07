1 ay önce doğum yapan Zeynep Tuğçe Bayat hamilelik kilolarından kurtuldu! İşte zayıflama sırrı...

Zeynep Tuğçe Bayat, 'Gönülçelen' dizisinde tanıştığı Cansel Elçin ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, geçen sene yaz aylarında bebek müjdesi verdi.
Sosyal medyadan ultrasın fotoğrafı yayınlayan Cansel Elçin, paylaşımına "Biz bir aileyiz" notunu ekledi.
Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda paylaşımlarla sık sık gündem olan Bayat, bir röportajında oğlunun ismiyle ilgili de şunları söyledi: İsim bulamadık, düşünüyoruz. Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum. Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası. Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak"
Ünlü çift, 31 Ocak'ta ise Atlas adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Sosyal medya hesaplarında minik Atlas'a sık sık yer veren ikiliden Bayat, doğumdan haftalar sonra ise bir davette görüntülendi ve fit haliyle dikkat çekti.
Bir ayda forma giren çiçeği burnunda anne Zeynep Tuğçe Bayat, zayıflama sırrını da paylaştı.
Kısa sürede hamilelik kilolarını veren oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günde 3 litre su içtiğini söyledi.
Zeynep Tuğçe Bayat hamilelik sürecinde 12 kilo aldığını belirtmişti.