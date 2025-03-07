1 ay önce doğum yapan Zeynep Tuğçe Bayat hamilelik kilolarından kurtuldu! İşte zayıflama sırrı...

Hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda paylaşımlarla sık sık gündem olan Bayat, bir röportajında oğlunun ismiyle ilgili de şunları söyledi: İsim bulamadık, düşünüyoruz. Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim düşünüyorum. Yabancı bir isim düşünmüyoruz açıkçası. Daha vakit var. Doğum Türkiye'de olacak"