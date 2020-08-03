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Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

Helin Avşar Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Sabah rutini pozu ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Helin Avşar'a bir yorum da ablası Hülya Avşar'dan geldi. Zayıflığı ve geçirdiği estetik operasyonları ile gündemden düşmeyen 42 yaşındaki Helin Avşar, bu kez de amuda kalktığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı üzerinde siyah mayosuyla çekilmiş bu kareye "sabah rutini" notunu düştü. Hülya Avşar ise kardeşinin fotoğrafına, "Bak yine kıskandım" şeklinde yorumda bulundu.

03.08.2020 12:10 - Son Güncelleme: 03.08.2020 12:10
Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

42 yaşındaki Helin Avşar, Instagram'dan 'sabah rutini' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah mayosu ile amuda kalkan Helin Avşar,'ın Instagram paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

Helin Avşar'ın amuda kalktığı fotoğrafa ablası Hüya Avşar'dan yorum gecikmedi.

Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

Hülya Avşar, kardeşine, "Bak yine kıskandım" şeklinde yorumda bulununca Helin Avşar da, 'Yes amacıma ulaştım' şeklinde yanıt verdi. İşte fit görünümünü spora borçlu ünlüler...

Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

SPOR YAPAN ÜNLÜLER

DUA LİPA

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

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