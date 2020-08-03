Haberler Galeri Magazin Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

Helin Avşar amuda kalktı ablası Hülya Avşar kıskandı! İşte 42 yaşındaki Helin Avşar'ın sabah rutini...

Helin Avşar Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Sabah rutini pozu ile beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Helin Avşar'a bir yorum da ablası Hülya Avşar'dan geldi. Zayıflığı ve geçirdiği estetik operasyonları ile gündemden düşmeyen 42 yaşındaki Helin Avşar, bu kez de amuda kalktığı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı üzerinde siyah mayosuyla çekilmiş bu kareye "sabah rutini" notunu düştü. Hülya Avşar ise kardeşinin fotoğrafına, "Bak yine kıskandım" şeklinde yorumda bulundu.

03.08.2020 12:10 - Son Güncelleme: 03.08.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





