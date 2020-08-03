Haberler Galeri Magazin Gençliğim Eyvah'ın Arif'i Cengiz Bozkurt'un genç eşi Hatice Kavak güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Cengiz Bozkurt'un eşi...

Gençliğim Eyvah'ın Arif'i Cengiz Bozkurt'un genç eşi Hatice Kavak güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Cengiz Bozkurt'un eşi...

İzleyici karşısına çıktığı günden bu yana Gençliğim Eyvah, ekranların sevilen yapımlarından biri hali. Kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Beyti Engin gibi isimleri bulunduran Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Cengiz Bozkurt . Gençliğim Eyvah'ın Arif Asmalı'sı 54 yaşındaki Cengiz Bozkurt, hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşini gözlerden uzak tutan Cengiz Bozkurt'un eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Cengiz Bozkurt, Hatice Kavak ile 2008 yılında evlendi. İşte başta Cengiz Bozkurt olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

03.08.2020 12:38 - Son Güncelleme: 03.08.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





