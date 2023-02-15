Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.