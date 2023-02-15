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Haberler Magazin Helal olsun Tohma'ya! Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Helal olsun Tohma'ya! Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Tüm Türkiye'nin deprem faciasında binlerce kişi hayatını kaybetti, yardım seferberliği ise sürüyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma'ydı. Önce annesinin enkaz olduğunu duyuran Tohma'nın ardından vefat haberini duyurmak Seren Serengil'e düşmüştü. Sunay Tohma'nın önceki gün 7 mevlidi okutuldu. Ardından Tohma ve Serengil'den alkışlanacak bir hareket geldi. İşte haberin detayları.

15.02.2023 14:27 - Son Güncelleme: 15.02.2023 14:27
Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi Sunay Tohma, depremde hayatını kaybetmişti. Tohma ve Serengil'in, Sunay Tohma'nın yedisi çıktıktan sonra yollara düştü. İşte detaylar...

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Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Seren Serengil'in erkek arkadaşı Mustafa Tohma da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı.

Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

Hataylı olan Tohma depremin ardından yaptığı paylaşımda ailesi ve yakınları için yardım istemişti. Mustafa Tohma "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz ailelerimiz içeride sıkıştı. Destek istiyoruz lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı çıkamıyorlar" demişti.

Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti
Helal olsun Tohma’ya! Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma acısını kalbine gömdü depremzedeler için yola düştü! Annesini kaybetmişti

ACI HABER GELDİ

Babasının iyi olduğunu söyleyen Mustafa Tohma annesinin durumunun ise kritik olduğunu duyurarak dua istemişti.

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