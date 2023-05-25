Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...
49 yaşındaki dünyaca ünlü model Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisenin azizliğine uğrayınca olanlar oldu. Daima iddialı seçimleriyle bilinen 49 yaşındaki model Cannes Film Festivali'nde sarı, bol dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Ünlü model frikik vermemek için çabalarken bu kez beklenmedik bir yerden frikik verdi. İşte detaylar...
25.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:09