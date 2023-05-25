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Haberler Magazin Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

49 yaşındaki dünyaca ünlü model Heidi Klum, Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisenin azizliğine uğrayınca olanlar oldu. Daima iddialı seçimleriyle bilinen 49 yaşındaki model Cannes Film Festivali'nde sarı, bol dekolteli elbisesiyle boy gösterdi. Ünlü model frikik vermemek için çabalarken bu kez beklenmedik bir yerden frikik verdi. İşte detaylar...

25.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 25.05.2023 11:09
Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Dünyaca ünlü model Heidi Klum'un zor anları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Heidi Klum 49 yaşında olmasına rağmen genç modellere taş çıkartıyor.

Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Bacaklarını 2015 yılında 2 milyon dolara sigortalatan 49 yaşındaki Alman model Cannes Film Festivali'nde de çok iddialıydı.

Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Sarı derin bacak ve göğüs dekoltesiyle galaya katılan Klum hem bacak hem de göğüs dekoltesi olunca frikik vermemek için çok çabaladı.

Heidi tut tutabilirsen! Frikik vermemeye çalışırken frikik veren Heidi Klum dekolte kurbanı oldu! Elbisesi çat diye açılınca...

Kasığına kadar açık olan eteğini eliyle kapatmaya çalışan model bir noktada göğüs dekoltesini kontrol edemedi.

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