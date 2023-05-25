11 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Okan Kurt'tan kötü haber! ''Kendi ayağımı vurdum'' Demet Akalın sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından Okan Kurt'un sağlık durumunu paylaştı. Ayağında zedelenme olan Kurt'un son halini görenler 'Ne oldu?' sorusunu yöneltti. Akalın çektiği videoda Okan Kurt'ta ''Nasıl becerdin'' diye sordu Okan Kurt da ''Kendi ayağımı vurdum'' yanıtını verdi. Çift 2012 yılında dünyaevine girmişti. Hira adında bir kızları bulunan ünlü çift 2018 yılında boşanmıştı. Akalın, boşandıktan sonra aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında konuşmuştu. İşte detaylar...
11 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Okan Kurt'tan kötü haber! ''Kendi ayağımı vurdum'' Demet Akalın sosyal medyadan sağlık durumunu açıkladı!
AYAĞINI SAKATLADI
51 yaşındaki popçu Demet Akalın Okan Kurt'un sakatlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akalın, Kurt'un ayağı sakat halini paylaştı.
Videoda Akalın'ın ''Nasıl becerdiniz, zor olmasa gerek'' diye sorduğu, Okan Kurt'un da ''Kendi ayağımı vurdum'' diye yanıtladığı görülüyor.
Hayranları olayın nasıl olduğunu merak ederken Okan Kurt'un videonun devamında yanlışlıkla şeklinde konuştuğu duyuluyor.
Öte yandan 2012 yılında dünyaevine giren Demet Akalın, Okan Kurt çifti 2018 yılında boşanmıştı. '2. Sayfa' programına konuk olan Demet Akalın, aynı evi paylaşmaya devam ettiği eski eşi Okan Kurt ile yeniden evlenip evlenemeyeceği hakkında flaş açıklamalarda bulunmuştu.