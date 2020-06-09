Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

'YARDIM İSTEDİM'

Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından kortum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim." Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.