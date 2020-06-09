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Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

İki yıl önce Çırağan Sarayı'nda ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Çağla Bezci, eşinden şikayetçi oldu. Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı. "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi" diyen Bezci'nin sözleri herkesi şoke etti.

09.06.2020 09:17 - Son Güncelleme: 09.06.2020 09:17
Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu ve BJK yöneticisi Efe Bezci'nin iki yıllık eşi Reyhan Çağla Bezci, geçtiğimiz günlerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne başvurdu.

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Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

Günaydın'da yer alan habere göre; Bezci, kendisine şiddet uygulayıp kasten yaraladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı istedi.

Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı...

Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."

Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi

'YARDIM İSTEDİM'
Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından kortum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim." Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.

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