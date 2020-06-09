Reyhan Çağla Bezci: Kocam kapıyı kırdı beni yerlerde sürükledi
İki yıl önce Çırağan Sarayı'nda ATO eski başkanı Salih Bezci'nin oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Çağla Bezci, eşinden şikayetçi oldu. Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı. "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi" diyen Bezci'nin sözleri herkesi şoke etti.
'YARDIM İSTEDİM'
Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından kortum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim." Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.