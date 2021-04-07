Hazer Amani'den boşanan Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli mi? Bomba iddia sonrası yaş farkı dikkat çekti

Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 2 yıl önce sona eren İlker Kaleli ile özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sıla Gençoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hazer Amani ile yasak aşkını nikah masasına taşıyan Sıla, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 15 dakika süren boşanma davası sonrası Bodrum'da kalmayı tercih eden Sıla'nın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar, ikilinin arasındaki yaş farkını da gündeme getirdi.

07.04.2021 12:33 - Son Güncelleme: 07.04.2021 13:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





