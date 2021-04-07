Hazer Amani'den boşanan Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli mi? Bomba iddia sonrası yaş farkı dikkat çekti
Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi 2 yıl önce sona eren İlker Kaleli ile özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Sıla Gençoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hazer Amani ile yasak aşkını nikah masasına taşıyan Sıla, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. 15 dakika süren boşanma davası sonrası Bodrum'da kalmayı tercih eden Sıla'nın İlker Kaleli ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar, ikilinin arasındaki yaş farkını da gündeme getirdi.
07.04.2021 12:33
- Son Güncelleme: 07.04.2021 13:11
Hazer Amani'den boşanan Sıla'nın yeni sevgilisi İlker Kaleli mi? Bomba iddia sonrası ikili arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu.
11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı. Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden şarkıcının özel hayatıyla ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Posta'nın haberine göre birkaç ay önce boşanan Sıla'nın, kalbini oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı konuşuluyor.Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.
Öte yandan Sıla Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.
DAVA 15 DAKİKA SÜRDÜ
Ünlü sanatçı Sıla ile Hazer Amani, geçtiğimiz ocak ayında boşanmak için adliyeye geldi. Saat 10.00'da başlayan dava, 10.15'te sona erdi.