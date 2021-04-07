Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Silahlı saldırıyla gündeme gelmişti...

Şimdilerde Sadakatsiz diziyle ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu Cansu Dere özel hayatını sır gibi saklayanlardan. Cansu Dere hakkında araştırma yapanlar Cansu Dere'nin kardeşinin uğradığı silahlı saldırı haberiyle karşılaşınca Arda Dere'nin kim olduğunu merak etti. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.