Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kardeşi Arda bakın kim çıktı! Silahlı saldırıyla gündeme gelmişti...
Rol aldığı dizilerdeki performansı ile her daim adından söz ettiren 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz dizisi ile gündemden düşmüyor. Caner Cindoruk'la baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere son dönemlerin en çok aranan isimlerinin başında geliyor. Cansu Dere'nin özel hayatı hakkında her detay merak edilirken, kardeşini görenler şaştı kaldı. Bir dönem uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelen Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere ablasına hiç benzemiyor. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
07.04.2021 12:46
- Son Güncelleme: 07.04.2021 12:46
Şimdilerde Sadakatsiz diziyle ekranlarda fırtınalar estiren güzel oyuncu Cansu Dere özel hayatını sır gibi saklayanlardan. Cansu Dere hakkında araştırma yapanlar Cansu Dere'nin kardeşinin uğradığı silahlı saldırı haberiyle karşılaşınca Arda Dere'nin kim olduğunu merak etti. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.