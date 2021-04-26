Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabında 1915 Ermeni olaylarına yer verdi. Ergüçlü'nün "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" notuyla yayınladığı paylaşıma tepki yağdı. Geri adım atan Ergüçlü ise paylaşımını anında silmek zorunda kaldı. İşte Hazar Ergüçlü'nün sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yaptığı paylaşım ve ardından gelen tepkiler…

26.04.2021 12:34 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





