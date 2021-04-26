RAMAZAN İMSAKİYE
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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabında 1915 Ermeni olaylarına yer verdi. Ergüçlü'nün "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" notuyla yayınladığı paylaşıma tepki yağdı. Geri adım atan Ergüçlü ise paylaşımını anında silmek zorunda kaldı. İşte Hazar Ergüçlü'nün sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yaptığı paylaşım ve ardından gelen tepkiler…

26.04.2021 12:34 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:34
Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabında yaptığı skandal paylaşımla tepki çekti. Paylaşımda 1915 Ermeni olaylarına yer veren Ergüçlü, "Bazı yaralar zamanla iyileşmez. 24 Nisan 1915" ifadelerini kullandı.

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Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Ergüçlü, paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyünce ise geri adım attı. Oyuncu, yazıyı sayfasından sildi.

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ergüçlü'nün skandal paylaşımına tepkisiz kalmadı ve konuyla ilgili şu yorumları yaptı:

Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi
Hazar Ergüçlü'den 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili skandal paylaşım! Önce paylaştı sonra sildi tepkilerin ardı arkası kesilmedi