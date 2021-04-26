Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde feci olay! Tam paçayı kurtardı derken Tipi 'Gönül'ünün yanında aniden...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde feci olay! Tam paçayı kurtardı derken Tipi 'Gönül'ünün yanında tuzağa düşüyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 192. bölüm yayınlandı. EDHO son bölüm son sahnede Tipi tek başına düşmanlara savaş açarken, Hızır Reis yetişiyor. Tam paçayı kurtardı derken Tipi, kendisini en savunmasız anında yakalayan Rıdvan'ın kurşunlarıyla aniden yere yığılıyor. 'Savaş Özdemir EDHO'ya veda mı ediyor?' sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde feci olay! Tam paçayı kurtardı derken Tipi 'Gönül'ünün yanında aniden kurşunların hedefine giriyor! İşte heyecanla beklenen ve herkesin 'Savaş Özdemir EDHO'dan ayrılıyor mu?' sorusunun yanıtını merak ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...
Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.