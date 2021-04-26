Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde feci olay! Tam paçayı kurtardı derken Tipi 'Gönül'ünün yanında aniden...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde feci olay! Tam paçayı kurtardı derken Tipi 'Gönül'ünün yanında tuzağa düşüyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 192. bölüm yayınlandı. EDHO son bölüm son sahnede Tipi tek başına düşmanlara savaş açarken, Hızır Reis yetişiyor. Tam paçayı kurtardı derken Tipi, kendisini en savunmasız anında yakalayan Rıdvan'ın kurşunlarıyla aniden yere yığılıyor. 'Savaş Özdemir EDHO'ya veda mı ediyor?' sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

26.04.2021 11:37 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





