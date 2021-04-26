Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

İşte Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenilen İclal Aydın'ın aynı yaştaki oyuncu sevgilisi Erdinç Güneler başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünülerin eşleri ve sevgilileri...