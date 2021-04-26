Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak! Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekorları kıran dizi EDHO 192. bölüm fragmanında ortaya çıkan başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat vermişti. O isim; verdiği kilolarla 'aşk yaradı' dedirten İclal Aydın'ın sevgilisi Erdinç Gülener!
26.04.2021 12:34
- Son Güncelleme: 26.04.2021 12:47