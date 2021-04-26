RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak! Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekorları kıran dizi EDHO 192. bölüm fragmanında ortaya çıkan başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu'da Müfettiş Kane karakterine hayat vermişti. O isim; verdiği kilolarla 'aşk yaradı' dedirten İclal Aydın'ın sevgilisi Erdinç Gülener!

26.04.2021 12:34 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:47
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

KURTLAR VADİSİ'NİN YILDIZI EDHO'DA ORTAYA ÇIKTI!

İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak! Atv'nin reyting rekorları kıran ve 7. sezon müjdesi ile izleyicileri sevindiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

EDHO 192. bölüm fragmanında ortaya çıkan Erdinç Güneler, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Müfettiş Kane karakteri ile hafızalara kazınmıştı...

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında görünen başarılı oyuncu Erdinç Güneler, İclal Aydın ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz aylarda gündeme gelmiş, hatta kilo veren İclal Aydın'ın değişimi ise, 'Aşk yaradı' yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

İşte Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve ortak arkadaşları sayesinde de yıllar sonra görüşmeye başladıkları öğrenilen İclal Aydın'ın aynı yaştaki oyuncu sevgilisi Erdinç Güneler başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünülerin eşleri ve sevgilileri...

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı EDHO'da! İclal Aydın'ın sevgilisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hasımlarına korku salacak!

YILDIRAY VE GİZEM ŞAHİNLER