Hazal Subaşı sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ilk kez konuştu!

Oyuncu Demet Özdemir ile geçen yıl evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarını sosyal medyada ilan eden ünlü çiftten Hazal Subaşı, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Demet Özdemir ile geçen yıl evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, gönlünü bir başka oyuncu güzel Hazal Subaşı'ya kaptırdı.
Geçtiğimiz ay Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's Garden'ın 5. Yıl kutlamasına katılan çiftin, burada tanışarak başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenildi.