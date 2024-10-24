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Hazal Subaşı sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ilk kez konuştu!

Oyuncu Demet Özdemir ile geçen yıl evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarını sosyal medyada ilan eden ünlü çiftten Hazal Subaşı, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:43 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 10:43
Hazal Subaşı sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ilk kez konuştu!

Demet Özdemir ile geçen yıl evliliğini sonlandıran Oğuzhan Koç, gönlünü bir başka oyuncu güzel Hazal Subaşı'ya kaptırdı.

Hazal Subaşı sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz ay Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's Garden'ın 5. Yıl kutlamasına katılan çiftin, burada tanışarak başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü öğrenildi.

Hazal Subaşı sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ilk kez konuştu!

Berkay Şahin, Özlem Şahin, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler ile buluşan ikilinin birlikteliğini arkadaşları, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla ele verdi.

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