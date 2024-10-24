5 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ultrason paylaşımı! Hamilelik sürecini böyle yayınladı!

Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında son 20 haftasında çekilen kareleri yayınladı. Ultrason fotoğrafını yayınlamayı da ihmal etmeyen Atagül, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, "Abla hamilelik sana çok yakıştı", "En güzel anne adayı" yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...