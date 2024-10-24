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5 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ultrason paylaşımı! Hamilelik sürecini böyle yayınladı!

Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında son 20 haftasında çekilen kareleri yayınladı. Ultrason fotoğrafını yayınlamayı da ihmal etmeyen Atagül, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, "Abla hamilelik sana çok yakıştı", "En güzel anne adayı" yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 11:16
5 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ultrason paylaşımı! Hamilelik sürecini böyle yayınladı!

Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda, Yaprak Dökümü gibi yapımlarda rol alan Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlendi.

5 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ultrason paylaşımı! Hamilelik sürecini böyle yayınladı!

Son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde birlikte başrolleri paylaşan ünlü çift, geçen haftalarda bebek müjdesi verdi.

5 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ultrason paylaşımı! Hamilelik sürecini böyle yayınladı!

Atagül, hamileliğini "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurdu. Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda oğlu olacağını açıkladı.

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