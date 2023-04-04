Hazal Kaya'yı iğne ipliğe döndüren sır ortaya çıktı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığı nedeniyle beslenme şeklini değiştirdi resmen eridi
Hazal Kaya'yı iğne ipliğe döndüren sır ortaya çıktı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığı nedeniyle beslenme şeklini değiştirdi, resmen eridi. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlendi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın mutlu evliliğinden Fikret Ali ve Süreyya Leyla adında iki evladı var. Verdiği kilolarla gündeme gelen Hazal Kaya'nın sırrı ortaya çıktı.
04.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:27
Hazal Kaya'yı iğne ipliğe döndüren sır ortaya çıktı! 2 çocuk annesi Hazal Kaya hastalığı nedeniyle beslenme şeklini değiştirdi, resmen eridi.
Hazal Kaya, nasıl zayıfladığını büyük bir içtenlikle yanıtladı. Sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini kaydeden başarılı oyuncu, "Detoks, diyet falan hiç bana göre değil." dedi.
"BİR ÇABAYA GİRMİYORUM"
2 çocuk annesi güzel oyuncu Hazal Kaya, hızlı kilo vermek için özel bir çabaya girmediğini ancak bunun yanında da sağlıklı beslenmeyi ihmal etmediğini söylemişti.