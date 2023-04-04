RAMAZAN İMSAKİYE
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Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü "Yüzü çok değişmiş" Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı son haliyle paylaştı görenler "Yüzün çok değişmiş" demeden edemedi. İşte Karlı'nın son paylaşımı.

04.04.2023 08:44 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:44
Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü Yüzü çok değişmiş Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

Songül Karlı değişmelere doyamadı. İşte detaylar...

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Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü Yüzü çok değişmiş Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı Instagram'dan paylaştığı yeni karelerle adından söz ettirdi.

Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü Yüzü çok değişmiş Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

49 yaşındaki Songül Karlı'nın eskiye göre daha genç görünmesi dikkatlerden kaçmadı.

Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü Yüzü çok değişmiş Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

İŞTE O KARELER

Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü Yüzü çok değişmiş Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını

Karlı'nın pozlarına pek çok sosyal medya kullancısı "Yüzün çok değişmiş" yorumunda bulundu.

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