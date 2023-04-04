Songül Karlı yeni haliyle ortamlara geri döndü "Yüzü çok değişmiş" Attığı her adım olay olan Songül Karlı yine yaptı yapacağını
Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren Songül Karlı son haliyle paylaştı görenler "Yüzün çok değişmiş" demeden edemedi. İşte Karlı'nın son paylaşımı.
04.04.2023 08:44 - Son Güncelleme: 04.04.2023 08:44
Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı Instagram'dan paylaştığı yeni karelerle adından söz ettirdi.