RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı ilk açıklama geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia: "Boşanırım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı ilk açıklama geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia: "Boşanırım"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile o sahnesi iddiaya göre Başak Dizer'i kızdırdı. İddiaya ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

04.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:41
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le ilgili olay iddia: Boşanırım

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le ilgili olay iddia: Boşanırım

'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le ilgili olay iddia: Boşanırım

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le ilgili olay iddia: Boşanırım

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’le ilgili olay iddia: Boşanırım

'The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

SON DAKİKA