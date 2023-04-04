Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı ilk açıklama geldi! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia: "Boşanırım"
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia gündeme bomba gibi düştü. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile o sahnesi iddiaya göre Başak Dizer'i kızdırdı. İddiaya ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
04.04.2023 09:34 - Son Güncelleme: 04.04.2023 09:41
Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın o sahnesi kriz çıkardı! Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'le ilgili olay iddia geldi.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.