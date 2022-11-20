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Haberler Magazin Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş"

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş"

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı, görenler: "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş" yorumları yaptı. İkinci bebeğine hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlenmişti. Önceki gün oğlu Fikret Ali'nin 3. yaş gününü kutlayan Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımına ünlülerden yorum üstüne yorum geldi. İşte o kareler...

20.11.2022 09:42 - Son Güncelleme: 20.11.2022 09:59
Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: Fiko büyüdükçe Ali’ye benzemiş

"FİKO BÜYÜDÜKÇE ALİ'YE BENZEMİŞ"

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler, "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş" yorumları yaptı.

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Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: Fiko büyüdükçe Ali’ye benzemiş

. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Hazal Kaya Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.

Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: Fiko büyüdükçe Ali’ye benzemiş

2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: Fiko büyüdükçe Ali’ye benzemiş

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya kızının ikinci isminin "Leyla" olacağını açıklamıştı.

Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: Fiko büyüdükçe Ali’ye benzemiş

İKİNCİ ADI LEYLA'YDI İLK ADI SÜREYYA

Leyla bebeğin ilk isminin ne olacağı ise merak ediliyordu.

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