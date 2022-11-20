Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler: "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş"
Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı, görenler: "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş" yorumları yaptı. İkinci bebeğine hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlenmişti. Önceki gün oğlu Fikret Ali'nin 3. yaş gününü kutlayan Hazal Kaya'nın Instagram paylaşımına ünlülerden yorum üstüne yorum geldi. İşte o kareler...
20.11.2022 09:42 - Son Güncelleme: 20.11.2022 09:59
"FİKO BÜYÜDÜKÇE ALİ'YE BENZEMİŞ"
Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali 3 yaşında! Doğum günü fotoğraflarına ünlü yorumu yağdı görenler, "Fiko büyüdükçe Ali'ye benzemiş" yorumları yaptı.
2019 yılında Ali Atay ile dünyaevine giren ve aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya kızının ikinci isminin "Leyla" olacağını açıklamıştı.