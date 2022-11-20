Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın o şimdi 17 yaşında! Sevimliliği ve bilgiçliğiyle ünlenmişti görenler: "Benden çabuk büyümüş"
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın o şimdi 17 yaşında! Sevimliliği ve bilgiçliğiyle ünlenmişti, Emir Berke Zincidi 'yi görenler, "Koca delikanlı olmuşsun" , "Ne ara bu kadar büyüdün" , "Benden çabuk büyümüş" yorumları yapıyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.
20.11.2022 09:16 - Son Güncelleme: 20.11.2022 09:23
"BENDEN ÇABUK BÜYÜMÜŞ"
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ına bakın o şimdi 17 yaşında! Sevimliliği ve bilgiçliğiyle ünlenmişti görenler, "Benden çabuk büyümüş" diyor.
2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan drama türündeki Türk televizyon dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir döneme damga vurdu.
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde canlandırdığı Osman karakteriyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi son halini ve küçüklük pozlarını paylaştı.