Kibariye o fotoğrafı görünce 'Seda Sayan'ı ben keşfettim' dedi herkes şaşkına döndü: "Aynı evde 40 sene yaşadım ben onunla ama ne çile..."
Kibariye o fotoğrafı görünce 'Seda Sayan'ı ben keşfettim' dedi herkes şaşkına döndü. Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye'nin hayatı ilk olarak Akhisar'daki bir gazinoda sahne almasıyla değişmeye başladı.1974'te İzmir'de bir pavyonda sahne alan şarkıcı, henüz çocuk yaşlarında sahne tozunu yuttu. 1960 doğumlu Kibariye, katıldığı bir programda, yaşadığı zor günlerden bahsetti. "Seda Sayan'ı ben meşhur ettim" diyen Kibariye o fotoğrafı görünce hikayeyi anlattı.
"AYNI EVDE 40 SENE YAŞADIM BEN ONUNLA..."
Kibariye o fotoğrafı görünce 'Seda Sayan'ı ben keşfettim' dedi herkes şaşkına döndü.Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. O da fakir bir ailenin kızıydı. Hatta okuma yazmayı bile çok sonraları öğrendi.
Onun meslek yaşamı 1974 yılında İzmir'in pavyonlarında başladı. Henüz 19 yaşındayken ilk eşi Tunay Ürek ile evlendi. 1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlattı. Akyüz; Kibariye'yi dinlemek isteyince de Kibariye İstanbul'a geldi.
Sesi o kadar etkileyiciydi ki Kibariye Stardust Gazinosu'nda sahne almaya başladı. Onu bugünkü şöhretine taşıyan ise 1981'in yılbaşı gecesinde TRT Televizyonu'na çıkması oldu. Söylediği Kim Bilir adlı şarkı bir anda dillere düştü. Kibariye'nin yorumu bir döneme damgasını vuran Ümmü Gülsüm adlı şarkıcıyla bile kıyaslandı.
Gazino günleri devam ederken Kibariye her gün evine gazino durağından bindiği taksiyle gidiyor; ailesine para göndermekten henüz birikim yapmamış, kendine hususi araba almamış. İşte o taksi durağındaki şoför olan Tünay Ürek ile o günlerde tanışıyor. Zar zor evlenen çitin 1996 yılında o masal gibi aşkı, bir boşanma haberiyle birdenbire bitiveriyor.
Kibariye, çok sevdiği kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığı gerçeğiyle sarsılıyor. Hem aşkını hem de neredeyse 20 yıllık birikimini bir ihanet sarmalıyla kaybediyor Kibariye.Yıllardır menajeri yerine tüm idareyi kocası Tünay'a veren Kibariye, banka hesabındaki tüm birikimini eşinin kendi üstüne geçirdiğini öğrenince dünyası başına yıkılıyor.