Kibariye o fotoğrafı görünce 'Seda Sayan'ı ben keşfettim' dedi herkes şaşkına döndü: "Aynı evde 40 sene yaşadım ben onunla ama ne çile..."

Kibariye, çok sevdiği kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığı gerçeğiyle sarsılıyor. Hem aşkını hem de neredeyse 20 yıllık birikimini bir ihanet sarmalıyla kaybediyor Kibariye.Yıllardır menajeri yerine tüm idareyi kocası Tünay'a veren Kibariye, banka hesabındaki tüm birikimini eşinin kendi üstüne geçirdiğini öğrenince dünyası başına yıkılıyor.