Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: "Siz dördünüz..."

"Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur."