Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: "Siz dördünüz..."
Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya kinci bebeğine hamile. 3 yaşında Fikret Ali adında bir erkek evladı olan Hazal Kaya önceki gün influenza virüsüne yakalandıklarını duyurmuştu. Yeni yılda yaptığı yeni paylaşımla dikkat çeken Hazal Kaya'ya stil danışmanı olan yakın arkadaşı Rutkay Öziş'ten gelen, "Dördünüz var ya dördünüz kalbimin çileği" notu dikkat çekti.
01.01.2023 12:55 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:13
'İnfluenza olduk' demişti... Hazal Kaya'nın karnı burnunda! Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı.
Ardından yeni yıl paylaşımı yapan Hazal Kaya'nın bu fotoğrafına ünlüler başta olmak üzere binlerce yorum ve beğğeni geldi.