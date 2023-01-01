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Haberler Magazin Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: "Siz dördünüz..."

Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: "Siz dördünüz..."

Hazal Kaya'nın karnı burnunda! 'İnfluenza olduk' demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya kinci bebeğine hamile. 3 yaşında Fikret Ali adında bir erkek evladı olan Hazal Kaya önceki gün influenza virüsüne yakalandıklarını duyurmuştu. Yeni yılda yaptığı yeni paylaşımla dikkat çeken Hazal Kaya'ya stil danışmanı olan yakın arkadaşı Rutkay Öziş'ten gelen, "Dördünüz var ya dördünüz kalbimin çileği" notu dikkat çekti.

01.01.2023 12:55 - Son Güncelleme: 01.01.2023 13:13
Hazal Kaya’nın karnı burnunda! ’İnfluenza olduk’ demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: Siz dördünüz...

'İnfluenza olduk' demişti... Hazal Kaya'nın karnı burnunda! Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı.

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Hazal Kaya’nın karnı burnunda! ’İnfluenza olduk’ demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: Siz dördünüz...

Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan oyuncu, önceki gün influenza olduğunu belirterek yaşadığı duruma güldü. Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hazal Kaya’nın karnı burnunda! ’İnfluenza olduk’ demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: Siz dördünüz...

"Artık dalga geçeceksiniz diye bir şey demiyorum da influenza olduk biz. Buna ben de güldüm ama azcık. Bütün virüsleri olduğuna göre Süreyya antikorlanmıştır. Ben de lohusalığı rahat geçiririm diyorum. Yani öyle umuyorum. Öyle olması adaletli olur."

Hazal Kaya’nın karnı burnunda! ’İnfluenza olduk’ demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: Siz dördünüz...

Ardından yeni yıl paylaşımı yapan Hazal Kaya'nın bu fotoğrafına ünlüler başta olmak üzere binlerce yorum ve beğğeni geldi.

Hazal Kaya’nın karnı burnunda! ’İnfluenza olduk’ demişti... Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile yeni yıl pozuna yorum yağdı: Siz dördünüz...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Hazal Kaya Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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