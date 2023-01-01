Yalı Çapkını'nın Suna'sı aşkı Ada Masalı'nda buldu! Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı işte ortalığı sallayan kare: "Belliydi zaten"
Yalı Çapkını'nın Suna'sı aşkı Ada Masalı'nda buldu! Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı... Bir partiye katılan başarılı ve güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medya gündemine bomba gib düştü. Partiye oyuncu sevgilisiyle katılan Beril Pozam ile Erdem Kaynarca'yı görenler, "Belliydi zaten" yorumları yaptı.
01.01.2023 12:16 - Son Güncelleme: 01.01.2023 12:24
GERÇEK AŞKI BAKIN KİMMİŞ!
Yalı Çapkını'nın Suna'sı aşkı Ada Masalı'nda buldu! Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı...
Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, davetli olduğu bir yeni yıl partisine sevgilisiyle beraber katıldı.
Pozam'ın bir yılı aşkı süredir Ada Masalı dizisinde yakınlaştığı Erdem Kaynarca'yla aşk yaşadığı öğrenildi.
Yalı Çapkını'nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için, "İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer'ciyim. Onları keyifle izliyorum" dedi.