Yalı Çapkını'nın Suna'sı aşkı Ada Masalı'nda buldu! Beril Pozam'ın sevgilisi bakın kim çıktı işte ortalığı sallayan kare: "Belliydi zaten"

Yalı Çapkını'nın başarısını ekibin işini çok iyi yapan isimlerden oluşmasına bağlayan Pozam, rol arkadaşları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir için, "İkisine de bayılıyorum. Ben Seyfer'ciyim. Onları keyifle izliyorum" dedi.