Hazal Kaya’dan radikal karar! “Hepinize yazıklar olsun” dedi yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı
Hazal Kaya'dan radikal karar! "Hepinize yazıklar olsun" dedi yeni imajını paylaştı… Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, radikal bire karar alarak imaj değiştirdi. Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, yıllardır siyah olarak görmeye alışık olduğumuz saç rengini değiştirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Kaya'ya kısa süre içinde yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte Hazal Kaya'nın yeni imajı…
19.05.2021 01:43
- Son Güncelleme: 19.05.2021 01:43
Başrollerini Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ile paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Kaya, imaj değiştirdi.
Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabında yayınlamayı ise ihmal etmedi. Yıllardır siyah olarak kullandığı saç renginin değiştiren Kaya, paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım! Annemin tabiriyle yolunmuş tavuk modelinden (insan animelere özenebilir bence) ilk işimi almama sebep olan bu sefer de Pocahontas'a özendiğim-simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır herhalde"
"ESRAMIN RUHUNA UYGUN OLSUN DEDİK"
Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Pera palas gibi sıra dışı bir işe başlarken de (öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!) radikal bir değişiklik yapalım da canım Esra'mın ruhuna uygun olsun dedik.
Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum"