Hazal Kaya’dan radikal karar! “Hepinize yazıklar olsun” dedi yeni imajını paylaştı sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı

"ESRAMIN RUHUNA UYGUN OLSUN DEDİK"

Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Pera palas gibi sıra dışı bir işe başlarken de (öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum!) radikal bir değişiklik yapalım da canım Esra'mın ruhuna uygun olsun dedik.