EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan’dan duygusal paylaşım! “Çok üzgünüm” dedi gözyaşları içinde veda etti herkes onu konuştu
EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan'dan duygusal paylaşım! "Çok üzgünüm" dedi gözyaşları içinde veda etti… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 195. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne geceye damga vurdu. Silahlı saldırısı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Didem'in ölümü izleyiciyi derinden etkiledi. Didem karakteri canlandıran Gizem Arıkan ise sosyal medya hesabında gözyaşları içinde bir veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar…
19.05.2021 01:26
- Son Güncelleme: 19.05.2021 01:26
Atv ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti. Bomba gibi bir bölümle izleyiciyle buluşan diziye Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne damga vurdu.
İçinde bulunduğu araca suikast düzenlenen Didem, en mutlu gününde hayatını kaybetti. Didem'in ölümüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda eden Gizem Arıkan ise sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, gözyaşları içinde verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Art arda paylaşımda bulunan Arıkan, şu sözlerle diziye veda etti: "Arkadaşlar çok üzgünüm Dido'yu kaybettik. EDHO ailesi sizi çok seviyorum"
Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Arıkan'ın paylaşımının ardından yorumda bulunarak ünlü ismin oyunculuğuna övgü yağdırdı.