EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan’dan duygusal paylaşım! “Çok üzgünüm” dedi gözyaşları içinde veda etti herkes onu konuştu

EDHO'nun Didem'i Gizem Arıkan'dan duygusal paylaşım! "Çok üzgünüm" dedi gözyaşları içinde veda etti… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 195. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu sahne geceye damga vurdu. Silahlı saldırısı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Didem'in ölümü izleyiciyi derinden etkiledi. Didem karakteri canlandıran Gizem Arıkan ise sosyal medya hesabında gözyaşları içinde bir veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar…

19.05.2021 01:26 - Son Güncelleme: 19.05.2021 01:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





