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Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin, 27. yaşını sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla kutladı. Bikinili pozunu "Bırakın gelsin" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Şahin'in paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncuya, "Buralar alev aldı", "Muhteşemsin" yorumları yapıldı. İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

19.05.2021 02:15 - Son Güncelleme: 19.05.2021 02:15
Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ebru Şahin, Hercai'nin final yapmasının ardından ekranlara veda etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

Ancak Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle etkileşim halinde kalmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, son olarak yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

27. yaşını kutlayan Ebru Şahin, bikinili pozlarını "Bırakın gelsin" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

Düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not alan Şahin'e "Buralar alev aldı", "Muhteşemsin" yorumları yapıldı. Şahin, bikinili pozlarıyla adeta takipçilerini büyüledi.

Ebru Şahin yeni yaşını bikiniyle karşıladı! “Bırakın gelsin” dedi sosyal medyayı yaktı geçti kendine hayran bıraktı

İşte Ebru Şahin'in sosyal medyayı sallayan o pozları…