Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli nikahından ilk kareler ortaya çıktı! 'Özcan duysun, istemiyorum' diyen annesinin rızası olmadan evlenmişti
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli nikahından ilk kareler ortaya çıktı! 'Özcan duysun, istemiyorum' diyen anne Kadiy Deniz'in rızası olmadan evlenmişti ünlü şarkıcı... 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlenen çift, balayı için Dubai'ye uçtu. İşte Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikah töreninden kareler...
26.01.2023 13:16 - Son Güncelleme: 26.01.2023 13:20
Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın gizli nikahından ilk kareler ortaya çıktı! 'Özcan duysun, istemiyorum' diyen annesinin rızası olmadan evlenmişti...
İddiaya göre çift gizlice evlendi, bu iddianın ortaya atılma nedeni ise ikilinin arkadaşlarından gelen görüntüler oldu. Bir televizyon programında bu karelerin Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın nikahından olduğu ileri sürüldü.
Gerçek ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, Samar Dadgar'a geçen yılbaşında evlilik teklifi ettiği sevgilisi Samar Dadgar'la 20 Ocak'ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.