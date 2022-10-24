Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Süper mini şortlu ayna pozuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir Instagram'da yağmuruna tutuldu. Son dönemde Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'le birlikte rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir bu kez ev haliyle adından söz ettirdi.
24.10.2022 17:50 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:55
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Demet Özdemir'in üper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu.
Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.