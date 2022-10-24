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Haberler Magazin Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Süper mini şortlu ayna pozuyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Demet Özdemir Instagram'da yağmuruna tutuldu. Son dönemde Buğra Gülsoy ve Metin Akdülger'le birlikte rol aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir bu kez ev haliyle adından söz ettirdi.

24.10.2022 17:50 - Son Güncelleme: 24.10.2022 17:55
Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç'tan... Demet Özdemir'in üper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu.

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Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Şimdilerde Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir 2 günlük aranın ardından sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Demet Özdemir'in ev hali kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü oyuncuya ilk yorum ise eşi Oğuzhan Koç'tan geldi.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.

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