Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı ilk yorum kocası Oğuzhan Koç’tan... Süper mini şortlu ayna pozu yorum yağmuruna tutuldu

Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.