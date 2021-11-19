Arka Sokaklar’da Hüsnü’nün biricik kızı Zeliş’ti! Camdaki Kız'ın Meliha'sı Yüsra Geyik yaşıyla şaşırttı! Meğer Burcu Biricik ile...
Arka Sokaklar'da Hüsnü'nün biricik kızı Zeliş'ti! Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha rolüyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu. Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterini canlandıran Geyik'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları özellikle "Yüsra Geyik kaç yaşında?" sorusunun yanıtını merak etti. Geyik'in Burcu Biricik ile arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Yüsra Geyik kaç yaşındaymış...
19.11.2021 00:16
- Son Güncelleme: 19.11.2021 00:16
Yüsra Geyik, televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Dizinin yeni sezonunda yer almayan ünlü oyuncunun bir sonraki projesi ise merak konusu olmuştu. Geyik, başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği Camdaki Kız dizisiyle ekranlara döndü.
Camdaki Kız'da Muzo'nun sevgilisi Meliha karakterini canlandıran Geyik'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları özellikle "Yüsra Geyik kaç yaşında?" sorusunun yanıtını merak etti.