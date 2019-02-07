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Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

Hazal Kaya ile Ali Atay, dün akşam dünyaevine girdi. Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin düğünü, Mecidiyeköy'de bir otelde gerçekleşti. Ünlüler geçitine dönen düğünde Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın, Özgür Çevik, Burak Deniz, Zerrin Tekindor gibi birçok ünlü isim yer aldı. Düğünde ünlü modası Özgür Masur imzalı gelinliği taşıyan Hazal Kaya, diğer ünlü isimlerin aksine tek gelinlik giymeyi tercih etti. Kaya'nın giydiği gelinlik eleştirilirken after partide giydiği elbisesi hayranlarından tam not aldı. Hazal Kaya - Ali Atay düğününde gelin çiçeğini kapan ünlü isim olay oldu...

07.02.2019 13:59 - Son Güncelleme: 07.02.2019 14:17
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 5 yıllık evliliklerini dün akşam evlilikle taçlandırdı. Dünyaevine giren çiftin düğününe neredeyse bütün ünlü isimler katıldı. Gelin ve damatan sonra geceye damga vuran isim, gelin çiçeğini kapan kişi oldu.

HAZAL KAYA - ALİ ATAY DÜĞÜNÜ İÇİN TIKLAYIN

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

30 Ocak'ta samimi bir kına gecesi düzenleyen Ali Atay - Hazal Kaya çifti, dün akşam Mecidiyeköy'de bir otelde evlendi.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

Düğünde Kaya ile Atay'ı birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

Hazal Kaya'nın Özgür Masur imzalı gelinliği eleştri yağmuruna tutulurken, 'After Parti'de giydiği elbisesi hayanları tarafından tam puan aldı.

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

HAZAL KAYA'NIN GELİN ÇİÇEĞİNİ ÖZGÜR ÇEVİK KAPTI

Düğünün en çok konuşulan ismi Özgür Çevik oldu.

ÖZGÜR ÇEVİK'İN GELİN ÇİÇEĞİNİ KAPMA ANI İÇİN TIKLAYIN

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