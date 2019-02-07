Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!
Hazal Kaya ile Ali Atay, dün akşam dünyaevine girdi. Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin düğünü, Mecidiyeköy'de bir otelde gerçekleşti. Ünlüler geçitine dönen düğünde Çağatay Ulusoy, Duygu Sarışın, Özgür Çevik, Burak Deniz, Zerrin Tekindor gibi birçok ünlü isim yer aldı. Düğünde ünlü modası Özgür Masur imzalı gelinliği taşıyan Hazal Kaya, diğer ünlü isimlerin aksine tek gelinlik giymeyi tercih etti. Kaya'nın giydiği gelinlik eleştirilirken after partide giydiği elbisesi hayranlarından tam not aldı. Hazal Kaya - Ali Atay düğününde gelin çiçeğini kapan ünlü isim olay oldu...
07.02.2019 13:59 - Son Güncelleme: 07.02.2019 14:17
Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 5 yıllık evliliklerini dün akşam evlilikle taçlandırdı. Dünyaevine giren çiftin düğününe neredeyse bütün ünlü isimler katıldı. Gelin ve damatan sonra geceye damga vuran isim, gelin çiçeğini kapan kişi oldu.
HAZAL KAYA'NIN GELİN ÇİÇEĞİNİ ÖZGÜR ÇEVİK KAPTI
Düğünün en çok konuşulan ismi Özgür Çevik oldu.
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