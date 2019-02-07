Hazal Kaya ile Ali Atay'ın düğününde gelin çiçeğini kapan kişi olay oldu!

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti 5 yıllık evliliklerini dün akşam evlilikle taçlandırdı. Dünyaevine giren çiftin düğününe neredeyse bütün ünlü isimler katıldı. Gelin ve damatan sonra geceye damga vuran isim, gelin çiçeğini kapan kişi oldu.

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