Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i Burak Özçivit arabası şaşırtıyor! Ünlüler ve arabaları
Diriliş Ertuğrul dizisinde Osman karakterine hayat vereceği kesinleşen ünlü oyuncu Burak Özçivit, Özbekistan'da 80 kadınla geçirdiği14 Şubat etkinliğinin yankıları dinmeden yine olay yarattı. Bu etkinlikten 2 milyon lira kazanan Burak Özçivit şimdi de 200 bin liralık modifiyesi ile çok konuşulacak. Arabası ile sadece konuşulan o mu? Asla! Ünlüler ve arabaları her daim parmak ısırtıyor. İşte başta Diriliş Ertuğrul'un Osman'ı Burak Özçivit olmak üzere ünlüler ve arabaları.
Diriliş Ertuğrul'da Osman karakterine hayat verecek olacan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'da 80 kadının katılımıyla gerçekleşen bir 14 Şubat etkinliğinden 2 milyon lira kazanmıştı. Burak Özçivit'in kazandığı paradan çok, hamile eşi Fahriye Evcen'i bırakıp, 80 kadınlar sevgililer günü kutlaması olay yaratmıştı. Burak Özçivit dur durak bilmiyor yine olay yaratmaya devam ediyor. Burak Özçivit'in 200 bin liralık modifiyesi parmak ısırtacak cinsten.
Beşiktaş'ın Liverpool'dan kadrosuna kattığı kaleci Loris Karius, Alman model sevgilisi Sophia Thomalle ile Asmalımescit'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir anda patlayan flaşlarla şaşıran Loris Karius-Sophia Thomalle çiftinin keyfi kaçtı. Koşar adımlarla araçlarına geçen ikiliden Alman kaleci daha fazla fotoğraflanmamak için sürücü koltuğunun güneşliklerini indirdi. Karius'un beyaz Volvo tercih etmesi dikkat çekti.