Diriliş Ertuğrul'un Osman Bey'i Burak Özçivit arabası şaşırtıyor! Ünlüler ve arabaları

Diriliş Ertuğrul'da Osman karakterine hayat verecek olacan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'da 80 kadının katılımıyla gerçekleşen bir 14 Şubat etkinliğinden 2 milyon lira kazanmıştı. Burak Özçivit'in kazandığı paradan çok, hamile eşi Fahriye Evcen'i bırakıp, 80 kadınlar sevgililer günü kutlaması olay yaratmıştı. Burak Özçivit dur durak bilmiyor yine olay yaratmaya devam ediyor. Burak Özçivit'in 200 bin liralık modifiyesi parmak ısırtacak cinsten.