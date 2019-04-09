Hazal Kaya hamile! Hazal Kaya'nın bebeği kaç aylık? Hazal Kaya ile Ali Atay hakkında şok eden gerçek!

Hazal Kaya'nın hamile olduğuna dair iddialar bundan tam 40 gün önce, yani 20 Şubat tarihinde ortaya atılmıştı. Hazal Kaya ise hamilelik konusunda, "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok." demişti. Çiftin yakınlarından edinilen bilgiye göre Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin bebek beklediği ortaya çıktı.