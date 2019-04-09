Hazal Kaya hamile! Hazal Kaya'nın bebeği kaç aylık? Hazal Kaya ile Ali Atay hakkında şok eden gerçek!
Hazal kaya, geçtiğimiz Şubat ayında Ali Atay ile dünyaevine girdi. Uzun süredir birliktelik yaşayan çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Hazal Kaya, daha önce hamile olduğuna yönelik iddialara, "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok." şeklinde yanıt vererek, kısa sürede bebek sahibi olmaya açık olduğunu vurgulamıştı. Kaya'nın, geçtiğimiz günlerde yakınlarına hamile olduğunu söylediği ortaya çıktı. Peki, Hazal Kaya'nın bebeği kaç aylık? Anne adayı Hazal Kaya ile baba adayı Ali Atay çifti kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevapları.
Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinden müjdeli haber geldi. Hazal Kaya ve kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Anne olmak istediğini söyleyen Hazal Kaya'nın yakın çevresine hamile olduğunu söylediği ortaya çıktı. Hayranları bu duruma sevinirken, Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Gerçek ise herkesi şaşırttı.
Hazal Kaya'nın hamile olduğuna dair iddialar bundan tam 40 gün önce, yani 20 Şubat tarihinde ortaya atılmıştı. Hazal Kaya ise hamilelik konusunda, "Kim uydurdu bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Ben çok çocuk istiyorum. Darısı başıma, çok istiyoruz ama şu an yok." demişti. Çiftin yakınlarından edinilen bilgiye göre Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin bebek beklediği ortaya çıktı.
HAZAL KAYA KAÇ AYLIK HAMİLE?
Hazal Kaya'nın bebeğinin kaç aylık olduğu merak konusu oldu. Yürütülen tahminler ise şöyle; düşük yapma riskinin hep var olduğu ilk 10 hafta yani 2,5 ay dolmadan hiç bir kadın hamile olduğunu açıklamadığına göre, Hazal Kaya en az 2,5 aylık hamile... Peki, Hazal Kaya ile Ali Atay kaç yaşında?