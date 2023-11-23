Hazal Kaya eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la anısını anlattı "Kapısına dayandım o gün Çağatay olmasa..." Hazal ve Çağatay...

Şimdilerde ekranlardan epey uzak kalan, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile vakit geçiren Hazal Kaya bir yandan da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendiren Kaya, bu kez eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la ilgili anlattığı anısıyla gündeme geldi. İşte detaylar...