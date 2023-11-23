Hazal Kaya eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la anısını anlattı "Kapısına dayandım o gün Çağatay olmasa..." Hazal ve Çağatay...

Şimdilerde ekranlardan epey uzak kalan, oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile vakit geçiren Hazal Kaya bir yandan da sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiği kedisi ile ilgili yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendiren Kaya, bu kez eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la ilgili anlattığı anısıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Ekranların sevilen oyuncusu Hazal Kaya hem oyunculuk performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor.
Şimdilerde ekranlardan uzak olan Kaya açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık.
Geçtiğimiz günlerde epey hüzünlendiren bir paylaşım yapan Kaya, 12 yıllık kedisi Leyla'yı kaybettiğini şu sözlerle açıklamıştı:
"Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla'm. Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin.