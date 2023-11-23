Seda Sayan estetikte başka bir boyuta geçti yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi! Ablası Nursel de tüm yüz estetik olmuştu

Estetik kadın Seda Sayan yine yaptı yapacağını... Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan yine bir estetik haberiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde ablası Nursel Sayan'ın tüm yüz esttik yaptırmasıyla gündeme gelen Sayan, bu kez kendisi yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi. Sayan açıklamayı TikTok hesabında yayınladı. İşte detaylar...