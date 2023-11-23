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Seda Sayan estetikte başka bir boyuta geçti yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi! Ablası Nursel de tüm yüz estetik olmuştu

Estetik kadın Seda Sayan yine yaptı yapacağını... Attığı her adımla magazin gündemine damgasını vurmayı başaran Seda Sayan yine bir estetik haberiyle gündemde. Geçtiğimiz günlerde ablası Nursel Sayan'ın tüm yüz esttik yaptırmasıyla gündeme gelen Sayan, bu kez kendisi yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi. Sayan açıklamayı TikTok hesabında yayınladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 10:30 Güncelleme 23 Kasım 2023, 10:38
Seda Sayan estetikte başka bir boyuta geçti yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi! Ablası Nursel de tüm yüz estetik olmuştu 1

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Seda Sayan estetikte başka bir boyuta geçti yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi! Ablası Nursel de tüm yüz estetik olmuştu 2

Seda Sayan, magazin dünyasının estetik kadını...

Seda Sayan estetikte başka bir boyuta geçti yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi! Ablası Nursel de tüm yüz estetik olmuştu 3

Yaptırdığı estetik müdahaleleri çekinmeden söyleyen hatta anbean yayınlayan ender ünlülerden biri.

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