Botoks Şafak! 53 yaşındaki Şafak Sezer estetiğin ayarını kaçırınca dillere fena düştü! Şafak Sezer'in son hali...

Önce geçirdiği sinir krizi sonrası ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gören ardından bir de kalp rahatsızlığı geçiren Şafak Sezer zor günleri geride bıraktı. Şimdilerde Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç gibi isimlerle birlikte film çeken Şafak Sezer'in son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Botoksun dozunu epey kaçıran Sezer, son haliyle epey ti'ye alındı.