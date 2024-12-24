SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! “Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık”

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kaya, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi. Ameliyat olan ünlü oyuncuya arkadaşı ve meslektaşı Selin Şekerci refakat etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:06
Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kaya, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Ünlü oyuncu şimdi ise sağlık durumuyla gündeme geldi. Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık.

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu. 777"

Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık

Hazal Kaya'ya meslektaşı ve yakın arkadaşı Selin Şekerci refakat etti.