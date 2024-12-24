Hazal Kaya ameliyat oldu! Refakatçisi Selin Şekerci! “Bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık”

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hazal Kaya, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Kaya, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu şimdi ise sağlık durumuyla gündeme geldi. Kaya, uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yattı.

Ameliyat sonrası hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık.