Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan olay itiraf: İlk başlarda platonik aşıktı bana ama...
Banu Alkan itirafıyla herkesi şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Afrodit lakaplı Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. 61 yaşındaki Afrodit Banu Alkan'ın, 'Hayatımda biri var' itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Banu Alkan'ın sevgilisi kim? Geçtiğimiz günlerde Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri... Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.
"O YILMADI VE KAZANDI!"
Bir süredir ortalarda gözükmeyen Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. Alkan, hayatında biri olduğunu şu sözleriyle itiraf etti:
Evet hayatımda biri var, çok mutluyum. Yine renkli gözlü ve esmer, mavi mavi gözleri var. İlk başlarda platonik aşıktı bana, ben istemedim ama o yılmadı ve kazandı. Ben onun bana olan sevgisini sevdim. Bir de ben akıllı adam severim, çok çok akıllı. Yakında öğrenirsiniz, çok mutluyum...
Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız...Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...