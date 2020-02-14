Hayranları şokta! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan olay itiraf: İlk başlarda platonik aşıktı bana ama...

"O YILMADI VE KAZANDI!"

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Banu Alkan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi. Alkan, hayatında biri olduğunu şu sözleriyle itiraf etti:

Evet hayatımda biri var, çok mutluyum. Yine renkli gözlü ve esmer, mavi mavi gözleri var. İlk başlarda platonik aşıktı bana, ben istemedim ama o yılmadı ve kazandı. Ben onun bana olan sevgisini sevdim. Bir de ben akıllı adam severim, çok çok akıllı. Yakında öğrenirsiniz, çok mutluyum...