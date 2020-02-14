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Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Zalim İstanbul'un Şeniz'i estetiksiz hali tanınmaz halde

Mine Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu! Zalim İstanbul'un Şeniz'i estetiksiz hali tanınmaz halde. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan ve Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. İşte Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali… Mine Tugay, Subay olan babasının görev yeri olan Konya'da 1978'de doğdu. Yeni Levent Lisesi'ni bitirdi.Oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı adlı oyun ile adım attı. Aynı yıl Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimine başladı.

14.02.2020 17:12 - Son Güncelleme: 14.02.2020 17:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





