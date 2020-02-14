14 Şubat Sevgililer Günü'ne damga vuran fotoğraf! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'dan aşk pozu
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu aynı zamanda da başarılı oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın aşk pozu magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, eşi ile mutlu hallerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Sinem Kobal'ın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'My valentine for life' notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. İşte ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları 2020...
14.02.2020 16:26
- Son Güncelleme: 14.02.2020 16:41
DOĞA RUTKAY
Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!
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